В парадной дома на Васильевском острове нашли брошенную в коляске малышку

Ребёнка доставили в больницу.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Петербурге в парадной нашли брошенную коляску с шестимесячную малышку. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти.

В полицию обратилась 35-лентяя жительница дома № 15 на 12-й линии Васильевского острова. Она нашла на первом этаже чёрной лестницы коляску с ребёнком.

На место оперативно выехали полицейские. Отмечается, что правоохранители обнаружили в коляске девочку на вид около 6 месяцев.

Известно, что малышку отправили в больницу. В настоящий момент полицейские разыскивают родителей девочки.

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