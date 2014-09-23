В парадной дома на Новочеркасском проспекте  напали на пенсионерку

Подозреваемым оказался 28-летний житель Ленобласти. Молодой человек проживал в хостеле, расположенном в доме 14 по Таллинской улице.

В парадной на Новочеркасской на пожилую женщину напал мужчина. Он отнял у пенсионерки личные вещи. Ущерб составил 16 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 30 июня. Пострадавшая обратилась к стражам порядка. Полицейские завели уголовное дело по статье "Грабеж".

Накануне, 2 июля, опергруппа уголовного розыска Главка совместно с коллегами из УМВД России по Красногвардейскому району задержала подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Ленобласти. Молодой человек проживал в хостеле, расположенном в доме 14 по Таллинской улице. У мужчины изъяли похищенное.

Сейчас проводится дополнительный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление иных эпизодов преступной деятельности задержанного.

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Фото: Piter.tv