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Видео из Ирана: В окрестностях Тегерана разбился "Боинг 707" с людьми на борту

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В сети опубликованы первые кадры с места авиакатастрофы.

В Иране недалеко от Тегерана разбился грузовой "Боинг 707", на борту которого было 10 человек.

Авиакатастрофа произошла около 22 часов по московскому времени в районе Караджа, в центральной части Ирана. Причина крушения на данный момент неизвестны. Как неизвестна судьба людей, которые находились на борту разбившегося самолета.

На первых опубликованных кадрах с места катастрофы видно, что после падения самолет загорелся. На месте работают спасатели.

Властям предстоит выяснить причину авиакатастрофы.

Видео: @aibarz_irib

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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