В офисе генсека ООН призвали прекратить атаки беспилотников на Москву

Фархан Хак призвал отказаться от нападения на мирную инфраструктуру.

В офисе генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша призвали прекратить атаки беспилотников на Москву. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 1 августа сделал заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак. Дипломат пояснил, что эксперты выступают против любых атак на гражданскую инфраструктуру, где бы она не располагалась.

У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Представители ООН обсудили в Москве использование авиатехники РФ в работе организации.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций