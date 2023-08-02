В офисе генсека ООН призвали прекратить атаки беспилотников на Москву

В офисе генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша призвали прекратить атаки беспилотников на Москву. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 1 августа сделал заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак. Дипломат пояснил, что эксперты выступают против любых атак на гражданскую инфраструктуру, где бы она не располагалась.
У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились.
Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН
Представители ООН обсудили в Москве использование авиатехники РФ в работе организации.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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