В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией пять тысяч касок, которые должны быть поставлены в качестве военной помощи из-за проведения Россией специальной операции. Такими сведениями чиновник поделился в эфире местного YouTube-проекта Фейгин Live. Он добавил, что при этом ФРг отправили Киеву противотанковое вооружение, боеприпасы и гранатометы.
Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять…Пока еще хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили.
Алексей Арестович, советник президента Украины
Напомним, что власти Украины неоднократно обращались к коллективному Западу с просьбой о поставках вооружения. Хотя ряд стран и начал поставлять Киеву отдельные виды вооружения, украинские власти регулярно высказывают свое неудовлетворение предоставляемой военной поддержкой.
Арестович сообщил, когда ВСУ пойдут в наступление.
Фото и видео: YouTube / Фейгин Live
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