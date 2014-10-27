В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски

Алексей Арестович спросил у Берлина, где обещанные каски для ВСУ.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией пять тысяч касок, которые должны быть поставлены в качестве военной помощи из-за проведения Россией специальной операции. Такими сведениями чиновник поделился в эфире местного YouTube-проекта Фейгин Live. Он добавил, что при этом ФРг отправили Киеву противотанковое вооружение, боеприпасы и гранатометы.

Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять…Пока еще хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили. Алексей Арестович, советник президента Украины

Напомним, что власти Украины неоднократно обращались к коллективному Западу с просьбой о поставках вооружения. Хотя ряд стран и начал поставлять Киеву отдельные виды вооружения, украинские власти регулярно высказывают свое неудовлетворение предоставляемой военной поддержкой.

Арестович сообщил, когда ВСУ пойдут в наступление.

Фото и видео: YouTube / Фейгин Live

