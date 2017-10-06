В одной из школ Ирландии ночью "хулиганил" призрак

Видео разгула призрака записали камеры наблюдения, установленные в школе

По интернету разлетелось видео, которое было снято ночью в одной из школ в Ирландии, которое запечатлела камера наблюдения.

На видео стоит дата 1 октября 2017 года 3 часа ночи. На видео сначала хлопает дверь, затем двигаются шкафчики, падают предметы и отлетает табличка "Осторожно, мокрый пол". Доказательств, что это призрак никаких нет. Скорее всего, это проделки учеников или искусный монтаж. Но, так или иначе, видео обретает популярность. У него за два дня более полумиллиона просмотров.

Директор этой школы, после публикации видео, отнесся с юмором и сказал, что у нас такая хорошая школа, что даже призраки приходят сюда.

Видео: YouTube/DEERPARKCBS