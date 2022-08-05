В общественном транспорте Петербурга зафиксировали поездку с семью пересадками за час

Популярность тарифа "60 минут" в наземном общественном транспорте растет.

Пассажир петербургского общественного транспорта успел совершить семь пересадок за время действия беспересадочного тарифа. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал врио председателя комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Напомним, что такой тариф действует в течение часа. Им могут воспользоваться пассажиры наземного транспорта, которые оплачивают проезд "Подорожником". Первая поездка стоит 40 рублей, вторая — 10, а последующие бесплатные, однако нужно уложиться в 60 минут.

По словам Енокаева, тариф востребован, и от жителей власти получают позитивные отзывы по этому направлению. В апреле пересадочным тарифом "60 минут" воспользовались 1,3 млн человек. В мае – 1,4 млн человек.А в июне число таких поездок возросло до 4,4 млн.

К этой статистике пересадок, конечно, нужно относиться с определенной долей скепсиса. Есть случаи, когда человек платит "Подорожником", доезжая на общественном транспорте до метро, потом в метро платит банковской картой, выходит из него, садится в наземный транспорт, где опять платит "Подорожником". Получается, что это не пересадка в чистом виде, а две разные поездки. Валентин Енокаев.

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Фото: Piter.tv