В Новый год и Рождество для петербуржцев будут доступны не все станции метро

В ночь на Новый год и Рождество петербуржцы не смогут воспользоваться некоторыми вестибюлями подземки.

Как стало известно, не все станции петербургского метрополитена будут работать в новогоднюю ночь в Северной столице.

Днем 28 декабря выяснилось, что первые вестибюли станций “Проспект Ветеранов”, “Девяткино”, “Московской”, “Технологического института-1” будут закрыты. Также петербуржцы не смогут зайти во вторые вестибюли “Невского проспекта”, “Площади Ленина”, “Площадь Александра Невского-2” и “Ленинского проспекта”. Кроме этого - жители города и гости не попадут на “Спасскую” и “Достоевскую”.

Отметим, что в праздничные дни доступ в метро будет осуществляться и по жетонам, и по бесконтактным картам. Однако, в кассах продавать будут только жетоны. Приобрести их можно будет с 2 часов утра и до половины пятого.

Кроме метрополитена по Петербургу будут курсировать автобусные маршруты 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130,142, 154. Общественный транспорт будет ходить с интервалом в полчаса.