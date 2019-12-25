В Ленобласти в ближайшие три дня будут морозы до -25 градусов

Местами пройдет небольшой снег.

Управление МЧС по Ленобласти предупреждает, что в регионе как минимум на трое суток задержатся морозы.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 6 февраля ночью столбики термометров опустятся до -17...-22 градусов, 7 февраля температура воздуха ночью местами будет достигать -20...-22 градусов. На дорогах в эти двое суток гололедица, снежные накаты.

Холоднее всего будет в ночь на 8 февраля – ночью местами на востоке -20...-25 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

Петербуржцев ждет морозная и преимущественно солнечная неделя.

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