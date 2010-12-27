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Ночью на вторник два моста в Петербурге разведут по необычному графику
Сегодня, 14:14
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Asyaromanenkova
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Ночью на вторник два моста в Петербурге разведут по необычному графику

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В ночь на вторник Биржевой и Тучков мосты разведут по другому графику. Изменения внесли из-за запроса на проход судов.

Автовладельцев ждет сюрприз в ночь на вторник, 22 августа. Два моста разведут по необычному графику. Биржевой и Тучков мосты будут недоступны для машин и пешеходов. Изменения внесли из-за запроса «Волгобалта» о проходе судов.

Переправы разведут с 03.35 до 04.55. Остальные мосты разведут по обычному графику. Его можно уточнить на сайте "Мостотреста" или в приложении.

Недавно появилось приложение, в котором можно узнать все данные о разводке и наводке мостов. Ранее piter.tv сообщал, что в Google Play появилось приложение "Мосты Петербурга": видеообзор сервиса.

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Теги: биржевой мост , новости питера , новости спб , разводка мостов , тучков мост
Категории: Новости СПб

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