Ночью на вторник два моста в Петербурге разведут по необычному графику

В ночь на вторник Биржевой и Тучков мосты разведут по другому графику. Изменения внесли из-за запроса на проход судов.

Автовладельцев ждет сюрприз в ночь на вторник, 22 августа. Два моста разведут по необычному графику. Биржевой и Тучков мосты будут недоступны для машин и пешеходов. Изменения внесли из-за запроса «Волгобалта» о проходе судов.

Переправы разведут с 03.35 до 04.55. Остальные мосты разведут по обычному графику. Его можно уточнить на сайте "Мостотреста" или в приложении.

Недавно появилось приложение, в котором можно узнать все данные о разводке и наводке мостов. Ранее piter.tv сообщал, что в Google Play появилось приложение "Мосты Петербурга": видеообзор сервиса.