В нескольких регионах России прогнозируется аномальный холод

Отклонения от нормы – 5-10 градусов.

В Гидрометцентре назвали регионы России, где ожидаются аномально низкие температуры в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно опубликованным данным, холода придут в Башкирию, Татарстан, Омскую, Астраханскую, Саратовскую, Свердловскую области.

Холодно также будет в Екатеринбурге, Кургане, Оренбурге, Омске, Новосибирске, Томске.Там температура будет минус 20-25 градусов. Отклонения от нормы – 5-10 градусов.

Петербург ждет снег в последний день ноября.

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