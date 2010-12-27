В немецком Лейпциге создадут информ-бюро с турами в Санкт-Петербург

С апреля жители Лейпцига смогут прийти в офис продажи туров в Санкт-Петербург.

В апреле 2018 года в Лейпциге откроется туристический центр, который будет специализироваться на продаже туров в Санкт-Петербург. Такую информацию передает “Интерфакс”.

Решение о создании туристско-информационного отделения в Германии было подписано 26 февраля. Организацией бюро займется компания Paneurasia. Северная столица России уже сотрудничала с руководством данного предприятия. Генеральный директор Эдуард Клейн рассматривает еще одно предложение с нашей стороны: открытие еще аналогичного офиса в Дрездене. Евгений Панкевич, директор петербургского туристского информбюро, отметил, что поездки в Германию и обратно являются перспективным направлением для данной отрасли.

Напомним, что офисы, реализующие туры в город на Неве, существуют в Мумбае, Гонконге, Париже, Сеуле, Тегеране и других городах и столицах мира.

