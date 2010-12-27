В небольшом водоеме утонул житель Купчино

Личность мужчины установлена.

В связи с зависшей на Санкт-Петербургом жаркой солнечной погодой горожане вышли в парки и скверы, чтобы позагорать и почувствовать себя на природе. Житель Купчино решил открыть купальный сезон, однако выбраться уже не смог.

Как рассказали пользователи соцсетей, инцидент произошел около пруда на Дмитрова во Фрунзенском районе. По информации "Фонтанки" с ссылкой на ГУ МЧС по городу, в водоеме утонул 46-летний мужчина. Очевидцы добавили, что петербуржец пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыли все службы. Спасатели достали тело из воды. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Ленобласти автоледи насмерть сбила пешехода.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург