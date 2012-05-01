В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект

Пользователи соцсетей не сошлись во мнениях, что именно зафиксировала видеокамера.

Польские пользователи в социальных сетях изучают принадлежность светящегося объекта, который пролетел в небе над страной прошлой ночью. В Интернете распространился ролик, на котором заметен быстро перемещающийся по небу светящийся объект. За собой он оставил четкий и яркий след.

Что это? Быстро летит. Летит с юга на север. голос за кадром в ролике

Местный астроном-любитель Кароль Войтицкий на собственной странице "С головой в звездах" в социальной сети предположил, что речь идет об обломках искусственного спутника земли. В свою очередь автор личной страницы "О космосе и космонавтике" в том же месенджере Адам Хурцевич считает, что на кадрах на самом деле запечатлен сход с околоземной орбиты второй ступени китайской ракеты Chang Zheng 2D.

Зрители освистали президента Польши Анджея Дуду на открытии Европейский игр в Кракове.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости