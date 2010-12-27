В начальной школе №138 более 100 детей не ходят на уроки из-за рвоты и болей живота

Роспотребнадзор начал расследование.

В одной из школ Калининского района 108 учеников начальной школы не ходят на занятия из-за боли в животе и рвоты. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Из 365 учеников младших классов на уроки не ходят 108 человек.

Часть школьников переболели ОРВИ, затем они пожаловались на работу желудочно-кишечного тракта, у учащихся подозревают гастроэнтерит. пресс-служба администрации района

На данный момент решается вопрос о закрытии нескольких классов на карантин. По данным Роспотребнадзора, в Петербурге зафиксировано пять случаев острой кишечной инфекции в младшей школе и один — в средней.

Фото: Piter.TV