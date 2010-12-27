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В начальной школе №138 более 100 детей не ходят на уроки из-за рвоты и болей живота
Сегодня, 16:49
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nastya960

В начальной школе №138 более 100 детей не ходят на уроки из-за рвоты и болей живота

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Роспотребнадзор начал расследование.

В одной из школ Калининского района 108 учеников начальной школы не ходят на занятия из-за боли в животе и рвоты. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Из 365 учеников младших классов на уроки не ходят 108 человек.

Часть школьников переболели ОРВИ, затем они пожаловались на работу желудочно-кишечного тракта, у учащихся подозревают гастроэнтерит.

пресс-служба администрации района

На данный момент решается вопрос о закрытии нескольких классов на карантин. По данным Роспотребнадзора, в Петербурге зафиксировано пять случаев острой кишечной инфекции в младшей школе и один — в средней.

Фото: Piter.TV

 

 

 

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Теги: калининский район, кишечная инфекция, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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