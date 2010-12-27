В МО "Купчино" глава района подарил женщинам спиннеры к 8 марта

В муниципалитете "Купчино" женщины получили спиннеры от чиновников: подарки должны сблизить петербурженок к младшим поколением.

В муниципальном образовании Купчино” поздравили местных жительниц с наступающим Международным женским днем. Петербурженка ожидал фуршет, выступления артистов, цветы и памятные сувениры. Чиновники решили, что лучший подарок - спиннеры.

Глава МО “Купчино “Михаил Черепанов рассказал, что выбор подарка был сделан не случайно: большинство приглашенных женщин преклонного возраста. По сведениям депутатов, спиннеры помогают развивать мелкую моторику рук, а также успокаивают и помогают бороться со стрессовыми ситуациями.



«Я надеюсь, что этот подарок порадовал. Он отлично снимет стресс. Я знаю, что у каждого из вас есть внучки и внуки. Уверен, что спиннер позволит вам наладить диалог с младшими поколениями. Ведь теперь вы будете в тренде Михаил Черепанов, глава МО “Купчино"

Чиновник первым начал крутить в руках спиннер, показывая гостьям как правильно это делать. Затем пришла очередь женщин: они поучаствовали в конкурсе на лучшее “вращение” данного устройства. С задачей петербурженки справились без проблем. Победительницам испытания вручили сертификаты на особые подарки.