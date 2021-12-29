Петербургские полицейские за прошлый год задержали 240 мошенников, обманувших пенсионеров

За год было возбуждено 495 уголовных дел, больше половины раскрыли.

В прошлом году в Петербурге и Ленобласти было возбуждено 495 уголовных дел (364 из которых – по городу) по преступлениям, связанным с совершением мошеннических действий в отношении пожилых граждан, в том числе жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Больше половины этих преступлений полиции удалось раскрыть. За мошенничества задержано 240 участников преступных групп.

Полицейские делят преступления на несколько видов: "Сын попал в беду", когда мошенники под видом близких родственников, попавших в беду, требуют большие суммы денег; когда мошенники приходят видом социальных, коммунальных работников; когда мошенники предлагают провести ремонтные работы и проводят их по завышенной цене; когда мошенники предлагают снять порчу, продать мед или постельное белье (представители кочевого народа), так называемые "уличные мошенничества". Кроме того, мошенники могут предлагать купить БАДы, проводить действия, направленные на завладение правом собственности на квартиру, представляться работниками банков и многое другое.

Раскрытие такого рода преступлений стоит на особом контроле у руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По каждому такому преступлению к расследованию привлекаются оперативники специализированных отделов Управления уголовного розыска.

Только сегодня Piter.tv узнал о еще двух случаях мошенничества в отношении пенсионерок.

Фото: Piter.tv