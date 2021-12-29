Петербурженка дважды попалась мошенникам и потеряла почти 400 тыс. рублей

Сначала горожанка хотела инвестировать деньги через брокерский сайт, а затем ей позвонили и предложили вернуть украденные деньги.

В сентябре прошлого года 72-летняя петербурженка нашла в интернете брокерский сайт и оставила там заявку, чтобы инвестировать деньги под проценты. Ей перезвонил неизвестный, продиктовал номер и получил 265 тыс. рублей, а после перестал выходить на связь. Об этом стало известно Piter.tv.

В декабре ей снова позвонили, но на этот раз предложили помочь вернуть деньги за материальное вознаграждение. Доверчивая пенсионерка перевела на указанный счет 70 тыс. рублей. И в этот раз мошенник перестал выходить на связь.

Ущерб составил 381 096 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Фото: Piter.tv