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Петербурженка дважды попалась мошенникам и потеряла почти 400 тыс. рублей
Сегодня, 9:53
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка дважды попалась мошенникам и потеряла почти 400 тыс. рублей

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Сначала горожанка хотела инвестировать деньги через брокерский сайт, а затем ей позвонили и предложили вернуть украденные деньги.

В сентябре прошлого года 72-летняя петербурженка нашла в интернете брокерский сайт и оставила там заявку, чтобы инвестировать деньги под проценты. Ей перезвонил неизвестный, продиктовал номер и получил 265 тыс. рублей, а после перестал выходить на связь. Об этом стало известно Piter.tv.

В декабре ей снова позвонили, но на этот раз предложили помочь вернуть деньги за материальное вознаграждение. Доверчивая пенсионерка перевела на указанный счет 70 тыс. рублей. И в этот раз мошенник перестал выходить на связь. 

Ущерб составил 381 096 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Фото: Piter.tv

Теги: кража денег, мошенники, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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