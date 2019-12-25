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В магазинах "Лента" появились защитные экраны на кассах
Сегодня, 15:39
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IRINA_CHALKINA

В магазинах "Лента" появились защитные экраны на кассах

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Помимо пластиковых барьеров на полу появятся предупреждающие наклейки о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в магазинах "Лента" появились защитные экраны на кассах. Об этом сообщает пресс-служба магазина.

Как оказалось, в магазинах помимо защитных экранов на кассах появились наклейки о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Планируется, что совсем скоро соответствующие новшества появятся во всех супермаркетах сети.

Отметим, что ранее в этой сети на входе для покупателей появились дезинфекторы для рук.

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Фото:pixabay

Теги: лента, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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