Помимо пластиковых барьеров на полу появятся предупреждающие наклейки о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что в магазинах "Лента" появились защитные экраны на кассах. Об этом сообщает пресс-служба магазина.

Как оказалось, в магазинах помимо защитных экранов на кассах появились наклейки о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Планируется, что совсем скоро соответствующие новшества появятся во всех супермаркетах сети.

Отметим, что ранее в этой сети на входе для покупателей появились дезинфекторы для рук.

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