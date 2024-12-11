В лобовом ДТП под Бахчисараем погиб водитель

Еще один человек пострадал, его госпитализировали.

Один человек погиб, еще один получил травмы автомобильной аварии, которая произошла вблизи Бахчисарая. Соответствующее заявление сделали через социальные сети сотрудники регионального управления Госавтоинспекции по Крыму. Известно, что смертельное ДТП зафиксировано правоохранительными органами вечером 4 марта в 17;45 на участке "Береговое – Бахчисарай". Транспортные средства столкнулись друг с другом лоб в лоб. Известно, что за рулем автомобиля ВАЗ 21150, который ехал со стороны города Бахчисарай в направлении села Маловидное, был шофер2002 года рождения. Молодой человек допустил выезд на полосу встречного движения, где ударился об кроссовер BMW Х5. В последней машине находился водитель 1989 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗ 21150 от полученных травм скончался, пассажир BMW Х5 получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. пресс-служба Госавтоинспекции по полуострову

МВД расследует смертельное ДТП на трассе в Подпорожском районе Ленобласти.

Фото и видео: Госавтоинспекция Крыма