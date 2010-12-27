В лесу под Лугой оперативники нашли схрон с оружием

В Лужском районе обнаружено спрятанное оружие в боевой готовности.

Правоохранительные органы Ленинградской области обнаружили лесной тайник с огнестрельным оружием. Схрон с двумя пистолетами и гранатой сотрудники госбезопасности откопали в Лужском районе.

Сообщается, что магазины в пистолетах были без патронов. Модель гранаты эксперты определили как РГД-5. На ней также был установлен взрыватель. Секретное место находилось в 150 метрах от шестого километра железной дороги “Луга-Новгород”.

Отметим, что один из объектов находилсяв сильном коррозийном состоянии. Маркировки, по которым можно было бы установить владельца, специально удалены.

В настоящее время опасные находки направлены на экспертизу для дальнейшего исследования.