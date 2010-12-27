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В лесу под Лугой оперативники нашли схрон с оружием
Сегодня, 13:42
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lesjasap
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В лесу под Лугой оперативники нашли схрон с оружием

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В Лужском районе обнаружено спрятанное оружие в боевой готовности.

Правоохранительные органы Ленинградской области обнаружили лесной тайник с огнестрельным оружием. Схрон с двумя пистолетами и гранатой сотрудники госбезопасности откопали в Лужском районе. 
 
Сообщается, что магазины в пистолетах были без патронов. Модель гранаты эксперты определили как РГД-5. На ней также был установлен взрыватель. Секретное место находилось в 150 метрах от шестого километра железной дороги “Луга-Новгород”.
Отметим, что один из объектов находилсяв сильном коррозийном состоянии. Маркировки, по которым можно было бы установить владельца, специально удалены. 
 
В настоящее время опасные находки направлены на экспертизу для дальнейшего исследования.
Теги: боеприпас , ленобласть , лес , луга , оружие , схрон , тайник
Категории: Новости СПб

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