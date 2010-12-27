В лесах Выборгского района фотоловушки охотятся на "мусорных преступников"

Современная техника уже позволила властям выявить 2 нарушения экологического законодательства.

В Ленинградской области зафиксированы первые в этом году случаи сброса запрещенных отходов на природе в зонах работы скрытых фотоловушек. По данным, опубликованным на сайте Администрации МО "Выборгский район", в 2018 году техника уже зафиксировала двух правонарушителей. В ближайшее время им придется направиться в суд и заплатить штраф в пользу государства.

Так, любителей помусорить на природе вполне могут оштрафовать на 2 000 рублей - такая мера наказания предусмотрена для частных лиц. Если же в суде будет доказано, что отходы на лесных дорогах оставляли представители какой-либо организации, то юридическое лицо могут оштрафовать на 250 000 рублей.

Сейчас современная автоматизировання фото- и видеотехника установлена в лесах Выборгского и Всеволожского района. Фотоловушки ставят в тех местах, где жители по традиции устраивают несанкционированные свалки. Также камеры ставят рядом с нелегальными площадками для пикников: ведь наши шашлычники так часто оставляют после себя груды мусора.

Эксперты рассказали журналистам, как работает подобная техника. Классическая фотоловушка реагирует на движение: после активации она делает снимок нарушителя или его транспортного средства. Эти материалы по прямой связи передаются в распоряжение Госэконадзора.