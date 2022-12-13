В квартире у маляра на Васильевском острове нашли тротил, винтовку и наркотики

Дома у мужчины были обнаружены винтовка, патроны, взрывчатое вещество массой 3 кг, вещество кремового цвета и 2 зажигательные трубки.

В пятницу, 7 апреля, в полицию поступило сообщение, об изготовлении наркотиков в одном из домов на 1-ой линии Васильевского острова. Полицейские обнаружили по указанному адресу нес только подозрительные вещества, но и склад боеприпасов. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что в квартире проживает 33-летний мужчина, работающий маляром на Балтийском заводе. У него дома были найдены винтовка, патроны, взрывчатое вещество массой 3 кг, вещество кремового цвета и 2 зажигательные трубки.

Изъятое отправлено на экспертизу. Проводится проверка.

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Фото: Piter.TV