В квартире на Ленинском проспекте избили годовалую девочку

Сотрудники полиции разбираются в случившемся.

Стало известно об эпизоде насилия в отношении ребенка в Петербурге. Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах 12 сентября, годовалую девочку с множественными ушибами и кровоподтеками госпитализировали в состоянии средней степени тяжести из дома на Ленинском проспекте.

Сообщение о насилии поступило в полицию вечером 11 сентября. В ночь на субботу детской больнице № 19 сообщили, что к ним поступила девочка 2019 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами спины, сотрясением мозга, кровоподтеками на лице.

Позже наряд полиции задержал женщину 1978-го года рождения, которая проживает на улице Ушинского. Задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения и находилась у семьи в гостях в момент происшествия. По факту мелкого хулиганства составлен протокол, её поместили в изолятор.

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Фото: Piter.tv, носит иллюстративный характер