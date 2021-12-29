В костях динозавров нашли признаки респираторной инфекции

В шейных позвонках динозавра нашли костные наросты.

Ученые провели обнаружили в трех шейных позвонках динозавра костные наросты. Предполагается, что они могли появиться в результате болезни, которая напоминает аспергиллез современных птиц и рептилий. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Останки диплодока, названного Долли, были найдены на юго-западе штата Монтана в США. Зауропод жил около 150 млн лет назад, то есть в позднем юрском периоде.

Наросты были замечены в той части, где у диплодоков могли быть воздушные мешки, которые соединялись с легкими и были частью дыхательной системы динозавра. Ученые считают, что разросшаяся кость могла быть вызвана респираторной инфекцией. Она распространилась на воздушные мешки из легких.

Предположительно, это была грибковая инфекция, которая приводит к инфицированию костей.

Ученые считают, что Долли были симптомы, которые напоминают грипп или пневмонию. Это могло сопровождаться кашлем, лихорадкой, а также потерей веса и затрудненным дыханием.

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