В Конгрессе прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе

Активисты несколько раз останавливали речь госсекретаря США из-за трагедии в палестинском анклаве.

Протестующие в поддержку жителей Газы призывами к прекращению огня прервали выступления американского государственного секретаря Энтони Блинкена в сенатском комитете по ассигнованиям. Как только дипломат начал выступать перед законодателями с речью, посвященной президентскому запросу о выделении 106 миллиардов долларов на оказание помощи Украине и Израилю. За спиной чиновника появился мужчина, заявивший о необходимости обеспечить безопасность детей в Газе. Протестующего удалили из зала, а спикер продолжил говорить. Однако после этого в зале встала женщина в розовой футболке и испачканными красной краской руками:

Прекратите огонь сейчас же. речь активистки

Дополнительно слушания в Конгрессе США приостановили для того, чтобы вывести ее из зала, однако вскоре после их возобновления Энтони Блинкена снова прервали протестующие. Председатель комитета США поблагодарила правоохранительные органы за их спокойствие и профессионализм на мероприятии.

Блинкен заявил о необходимости рассмотреть возможность "гуманитарных пауз" в Газе.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour