Уникальность ситуации в том, что спасенный малыш весит около 400 граммов и мама продолжает его вынашивать, она находится на 23 неделе беременности.

В клинике Педиатрического университета спасают одного ребенка из двойни. Второй умер, не доехав до федерального стационара из Ростова-на-Дону. Уникальность ситуации в том, что спасенный малыш весит около 400 граммов и мама продолжает его вынашивать, она находится на 23 неделе беременности.

Как отметили медики, провести роды представляется крайне рискованным для ребёнка, оставшегося в живых, его вес не дает полных оснований в благополучном исходе выхаживания даже с учетом имеющегося опыта. Врачи осуществляют медикаментозную поддержку еще не родившегося ребенка.

Главное – не допустить интоксикации его и матери, ведь извлечь погибший плод, не повредив пузырь и исключив излитие вод, невозможно. специалисты Педиатрического университета

Врач-трансфузиолог перинатального центра Педиатрического университета, профессор Владимир Ветров, который ведет ростовскую пациентку, подчеркнул, что уже выработана большая практика, когда детей и рожениц "вытаскивают", спасая их и делая полноценными, вполне здоровыми людьми.

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