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В каждом городе Ленобласти построят пять спортивных объектов
Сегодня, 12:02
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KaterinaKono13

В каждом городе Ленобласти построят пять спортивных объектов

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В Ленинградской области вводится единый стандарт, по которому в каждом населенном пункте со статусом города должны быть построены пять спортивных объектов, в сельском поселении – по три.

В Ленинградской области вводится единый стандарт, по которому в каждом населенном пункте со статусом города должны быть построены пять спортивных объектов, в сельском поселении – по три. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выездном заседании правительства региона в Гатчине.

"Президент страны поставил задачу – массовой физкультурой и спортом должны заниматься 55% населения. Но одними большими спортивными сооружениями мы не привлечем в массовый спорт людей. Наша задача – привлечь население в массовый спорт через строительство спортивных сооружений на всей территории. Чтобы люди занимались спортом, нужно сделать так, чтобы им было, где заниматься", - сказал Александр Дрозденко.

По его словам, в любом городе, независимо от числа жителей, должны быть построены минимум пять объектов - ФОК, стадион, лыжная освещенная трасса, велодорожки и спортивный парк для занятий на открытом воздухе. Каждое поселение должно иметь три объекта - ФОК, стадион и лыжную трассу. При этом, по его словам, при каждой школе должны быть созданы открытая и закрытая спортивная площадки.

"Это минимальные стандарты по обеспечению спортивными объектами. Нужны и плавательные бассейны, и ледовые арены, но самое главное – площадки для проведения массовых спортивных мероприятий во всех районах", - резюмировал Александр Дрозденко.

Решение ввести единый стандарт обеспечения территорий спортивными объектами принято в год, объявленный в Ленинградской области Годом здорового образа жизни.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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