В каждом доме Выборга появится цифровое телевидение

Правительство Ленобласти предоставит субсидии гражданам 47 региона на получение приставок для цифрового телевидения. Инициатором идеи стал губернатор области Александр Дрозденко.
Обладателями господдержки могут стать ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние пленники концлагерей, люди пенсионного возраста, пользующиеся государственными льготами и многодетные семьи.
Чтобы стать владельцем субсидий нужно написать соответствующее заявление в Центр социальной защиты населения по месту жительства, а также прикрепить к нему документы подтверждающие произведенные расходы на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала, или отправить эти документы Почтой России. Сумма компенсации определяется понесенными расходами на покупку оборудования в пределах 3000 рублей.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Окончательный вердикт о поддержке обратившихся граждан осуществляется на протяжении 10 рабочих дней, по истечении которых на текущий счет гражданина региона поступят денежные средства.
Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти