В июне возобновятся автобусные рейсы между Петербургом и Таллином

При этом поездки с туристическими целями на данный момент все еще запрещены.

Эстонский оператор международных автобусных перевозок LuxExpressGroup возобновляет сообщение между Петербургом и Таллином. Первый рейс из Северной столицы запланирован на 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба АО "Евролайнс" (российское подразделение LuxExpressGroup).

Автобус будет ходить четыре раза в неделю. Из Петербурга транспорт будет отправляться по средам и воскресеньям в 7:30, в понедельник и пятницу в 17:15. Из Таллина выезд планируется в 7:00 (понедельник и пятница) и 15:45 (среда и воскресенье).

Воспользоваться рейсами могут только граждане России, Эстонии и государств, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. При этом поездки с туристическими целями на данный момент все еще запрещены.

Фото: ВКонтакте / Lux Express