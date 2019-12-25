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В июле в Петербурге 663 пассажира нарушили масочный режим в транспорте
Сегодня, 12:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В июле в Петербурге 663 пассажира нарушили масочный режим в транспорте

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Штраф за нарушение масочного режима составляет 4 тысяч рублей.

Комитет по транспорту организовал проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

За июль сотрудники комитет провели около 60 проверок и составили 663 акта, из них 397 – на пассажиров метрополитена и 266 – на пассажиров наземного транспорта.

На основании актов составляют протоколы об административных правонарушениях и направляют в Комитет по вопросам законности для рассмотрения по существу. Штраф за нарушение масочного режима составляет 4 тысяч рублей, за повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

Ранее масочный режим в петербургском метро продлили до конца лета.

Фото: Piter.tv

Теги: маски, транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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