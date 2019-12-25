В июле в Петербурге 663 пассажира нарушили масочный режим в транспорте

Комитет по транспорту организовал проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
За июль сотрудники комитет провели около 60 проверок и составили 663 акта, из них 397 – на пассажиров метрополитена и 266 – на пассажиров наземного транспорта.
На основании актов составляют протоколы об административных правонарушениях и направляют в Комитет по вопросам законности для рассмотрения по существу. Штраф за нарушение масочного режима составляет 4 тысяч рублей, за повторное нарушение – 5 тысяч рублей.
Ранее масочный режим в петербургском метро продлили до конца лета.
Фото: Piter.tv
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