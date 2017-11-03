В храмах России установят иконы для слабовидящих

Несколько образцов тактильных икон уже размещены в храмах и соборах России.

Художник Олег Зон рассказал, что в 26 храмах России появились специальные иконы для людей с проблемой зрения. Теперь слабовидящие смогут распознать лик святого с помощью тактильных прикосновений.

Иконы официально разрешено трогать руками. Мастера изготавливали лики с помощью работ с техникой высокого рельефа. Такие изображения можно увидеть в Подмосковье, Тверской и Ижевской областях. Еще один образец доставлен в храм Московской духовной академии, Троице-Сергиеву лавру и храм Явления Божьей Матери.