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В храмах России установят иконы для слабовидящих
Вчера, 16:27
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lesjasap
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В храмах России установят иконы для слабовидящих

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Несколько образцов тактильных икон уже размещены в храмах и соборах России.

Художник Олег Зон рассказал, что в 26 храмах России появились специальные иконы для людей с проблемой зрения. Теперь слабовидящие смогут распознать лик святого с помощью тактильных прикосновений. 
 
Иконы официально разрешено трогать руками. Мастера изготавливали лики с помощью работ с техникой высокого рельефа. Такие изображения можно увидеть в Подмосковье, Тверской и Ижевской областях. Еще один образец доставлен в храм Московской духовной академии, Троице-Сергиеву лавру и храм Явления Божьей Матери. 
Теги: икона , иконопись , лики святых , святые , собор , храм
Категории: Новости России

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