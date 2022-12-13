В хостеле на Московском проспекте иностранец напал на мужчин из Чечни

Стражи порядка задержали подозреваемого на проспекте Металлистов.

В Адмиралтейском районе злоумышленник напал на двух мужчин из Чеченской Республики. Дебошир пырнул ножом двух неприятелей. Инцидент произошел в хостеле на Московском проспекте, 6. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Поножовщина произошла 18 марта вечером. В результате случившегося пострадали двое жителей Чечни. 57-летний мужчина попал в больницу с проникающими ранениями груди, живота и щеки, а его 36-летний друг получил раны на голове, шее и в районе верхних конечностей. Добавим, что второго поместили в реанимацию.

Стражи порядка задержали подозреваемого на проспекте Металлистов около дома № 61. Им оказался 27-летний мужчина. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv