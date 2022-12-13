В хостеле на Московском проспекте иностранец напал на мужчин из Чечни

В Адмиралтейском районе злоумышленник напал на двух мужчин из Чеченской Республики. Дебошир пырнул ножом двух неприятелей. Инцидент произошел в хостеле на Московском проспекте, 6. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".
Поножовщина произошла 18 марта вечером. В результате случившегося пострадали двое жителей Чечни. 57-летний мужчина попал в больницу с проникающими ранениями груди, живота и щеки, а его 36-летний друг получил раны на голове, шее и в районе верхних конечностей. Добавим, что второго поместили в реанимацию.
Стражи порядка задержали подозреваемого на проспекте Металлистов около дома № 61. Им оказался 27-летний мужчина. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: с Володарского моста в реку упал мужчина.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu