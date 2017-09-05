В грядущую ночь перекроют канал Грибоедова из-за съемок "Легенд Петербурга"

В ночь с 5 на 6 сентября из-за съемок фильма "Легенды Петербурга. Ключ времени" будет перекрыт канал Грибоедова и Крюков.

Как сообщает "Фонтанка", съемки кинокартины "Легенды Петербурга. Ключ времени" перекроют канал Грибоедова и Крюков.



Ограничения будут осуществляться с семи вечера 5 сентября на короткие временные промежутки. Вечером и ночью маломерные суда не смогут попасть на участок канала Грибоедова от Могилёвского моста до Красногвардейского моста, а также на участок Крюкова канала от Старо-Никольского моста до Кашина моста.



Водные пути будут закрыты по следующему графику:



5 сентября - с 19:00 до 19:30, с 19:45 до 20:15, с 20:30 до 21:00, с 21:15 до 21:45, с 22:00 до 22:30, с 22:45 до 23:15, с 23:30 до 24:00. Шестого сентября: с 00:15 до 00:45, с 01:00 до 01:30, с 01:45 до 02:15, с 02:30 до 03:00, с 03:15 до 03:45, с 04:00 до 04:30, с 04:45 до 05:15, с 05:30 до 06:00, с 06:15 до 06:45.



По словам создателей, фильм познакомит жителей Северной столицы с самыми таинственными местами города глазами актеров. Последних планируется набрать из простых петербуржцев.