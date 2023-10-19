В группировке "Центр" сообщили о бомбардировке позиций ВСУ на краснолиманском направлении

Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции совершили фронтовые бомбардировки с борта истребителей Су-34. Специалисты нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам армии Украины на краснолиманском направлении. Вооруженные силы Украины лишились до 115 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

Экипажами Су-34 нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Экспери добавил, что "Центра" поразил свыше сотни объектов ВСУ. В районе Торского участка и Серебрянского лесничества авиация и артиллерия нанесла поражение штурмовым группам 63-ей и 67-ой механизированных бригад противника. ВСу лишились более 50 человек личного состава, двух бронированных машин и двух пикапов. Удалось сбить беспилотный летательный аппарат, находящийся в районе населенного пункта Торское. Во время контрабатарейной борьбы совершены удары по 15 расчетам полевой артиллерии ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России