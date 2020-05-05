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fvbykov
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В городе Шарджа ОАЭ загорелся небоскреб

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Видео пожара появилось в соцсетях.

Вечером во вторник, 5 мая, в крупном городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах произошел пожар в 48-этажном небоскребе. Очевидцы поделились видео с места происшествия.

На кадрах заметно, как обломки здания падают на улицы. Загорелись почти все этажи здания.

Портал Gulf News сообщил, что пожар начался на 10 этаже. Пожарные почти мгновенно появились на месте происшествия. Жильцы небоскреба с аппартаментами были эвакуированы, о пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в Железнодорожном районе Самары произошел масштабный пожар. Возгорание произошло на территории шести частных домов и охватило 700 квадратных метров.

Видео: YouTube / Batsfer Online

Теги: небоскреб, пожар, эмираты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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