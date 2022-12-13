В этом году в вузах будет 590 тысяч бюджетных мест

Александр Мажуга рассказал о начале приемной кампании для студентов.

На территории России в высших учебных учреждениях в текущем году будет 590 тысяч бюджетных мест для студентов. Соответствующей информацией с журналистами в рамках парламентского брифинга поделился первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Парламентарий уточнил, что свыше 240 тысяч мест будут доступны для выпускников школ по инженерно-техническим специальностям, еще 170 тысяч - по информационным и IT-специальностям.

Приемная кампания 2023 года продолжает традиции 2022 года. У нас также рекордное число бюджетных мест. Александр Мажуга, депутат Госдумы РФ

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ