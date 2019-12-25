В домах у двух жителей Ингушетии нашли самодельных бомбы

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела.

В домах у двух жителей Ингушетии нашли три самодельные бомбы. Об этом сообщили региональные представители МВД. По информации от полиции, кроме взрывных устройств оперативники изъяли у подозреваемых две гранаты, оружие и боеприпасы. Операция проводилась при участии ФСБ РФ. Мероприятие состоялось 28 апреля на территории населенного пункта Средние Ачалуки.

По месту жительства гражданина 1992 года рождения обнаружили два запала для ручных гранат, две боевые осколочные гранаты Ф-1, взрывное устройство, травматический пистолет и 250 патронов к ручному стрелковому оружию. пресс-служба МВД по региону

Известно, что самодельные бомбы были ликвидированы на месте. У второго жителя Ингушетии силовики нашли самодельный пистолет на основе "Макарова" и патроны. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

ФСБ обнародовала документы об участии бывших осужденных в разведгруппах в Финляндии.

Фото: Piter.tv