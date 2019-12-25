К жителям 16-й линии В.О. вернулось отопление после ремонта трубопровода

Нарушение на теплосети обнаружили в пятом часу дня во вторник.

Во втором часу ночи в среду, 17 февраля, теплоэнергетики завершили ремонтные работы на 16-я линии Васильевского острова, 97. Как сообщили в пресс-службе городской "Теплосети", после этого в дома местных жителей вернулось тепло.

Сообщение о технологическом нарушении на участке поступило к теплоэнергетикам в 16.20 во вторник. Специалисты заменили два метра ненадежного трубопровода с дефектами, всю систему отопления перевели в штатный режим. Петербуржцам напомнили, что в случае отсутствия дома горячей воды или тепла в батареях нужно обратиться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.

Ранее мы писали, что ремонт теплосети в "Шувалово-Озерках" планируют завершить к октябрю 2022 года.

Фото: pixabay