В дома и соцучреждения Ленобласти тепло придет уже на этой неделе

В связи с понижением температуры некоторые районы Ленинградской области начали периодическое протапливание уже с середины текущей недели.
Решение о начале периодического протапливания принимается администрацией городского или сельского поселения самостоятельно. Так, в городе Всеволожск по заявлению руководителей в данный момент уже подключены к отоплению семь учреждений образования. По общему плану протапливание начнется с 20 сентября. Детские сады города на постоянный режим переходят с 23 сентября, все учреждения города – с 26 сентября в зависимости от погодных условий. Другим городским и сельским поселениям Всеволожского района администрация района рекомендует придерживаться указанных сроков.
Принято решение о начале периодического протапливания с сегодняшнего дня в Луге, Гатчине и Кингисеппе. На режим периодического протапливания уже перевел свои социальные объекты Выборг.
В Тихвине опробование систем теплоснабжения начнется с 19 сентября, с 20 сентября – режим периодического протапливания.
В Тосненском и Лодейнопольском районах периодическое протапливание начнется с 19 сентября.
С 20 сентября в режим пробного протапливания войдет Приозерск.
В Волосовском районе тепло в дома и соцобъекты придет 23 сентября.
В г. Сосновый Бор постоянное отопление включат 25 сентября.
До 1 октября все районы Ленинградской области должны запустить системы отопления в постоянный режим.
Источник: пресс-служба ЛО
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