Во время ЧМ-2018 в Петербурге больше всего тратились американцы и англичане

На туристов из США пришлось 34 % всех транзакций, Англии — 8 %.

Эксперты выяснили, кто больше всех потратился в Петербурге в дни чемпионата. Самыми расточительными оказались американцы и англичане. Об этом сообщили специалисты банка "Открытие".

Отмечается, что на туристов из США пришлось 34 % всех транзакций через терминалы банка, на англичан — 8 %. Далее в списке следуют немцы (8%), аргентинцы (7 %) и мексиканцы (5 %). В рейтинге также присутствуют Австралия, Франция, Сербия и Швеция.

Ранее мы писали, что главными транжирами ЧМ-2018 оказались россияне.

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