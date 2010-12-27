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Во время ЧМ-2018 в Петербурге больше всего тратились американцы и англичане
Сегодня, 12:21
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Alena_Zinovieva
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Во время ЧМ-2018 в Петербурге больше всего тратились американцы и англичане

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На туристов из США пришлось 34 % всех транзакций, Англии — 8 %.

Эксперты выяснили, кто больше всех потратился в Петербурге в дни чемпионата. Самыми расточительными оказались американцы и англичане. Об этом сообщили специалисты банка "Открытие".

Отмечается, что на туристов из США пришлось 34 % всех транзакций через терминалы банка, на англичан — 8 %. Далее в списке следуют немцы (8%), аргентинцы (7 %) и мексиканцы (5 %). В рейтинге также присутствуют Австралия, Франция, Сербия и Швеция.

Ранее мы писали, что главными транжирами ЧМ-2018 оказались россияне.

Фото: pixabay.com

Теги: итоги чм-2018 , траты , чм-2018
Категории: Лента новостей Новости России

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