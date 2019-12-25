В девяти районах Петербурга перекроют движение для автомобилистов

По Литейному проспекту от Кирочной улицы до улицы Пестеля ограничат проезд с 11 октября 2022 года по 1 июля 2023 года. Там будут размещать пешеходную галерею.

В ближайшие дни в Петербурге введут новые ограничения для автомобилистов в девяти районах города. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

По Литейному проспекту от Кирочной улицы до улицы Пестеля ограничат проезд с 11 октября 2022 года по 1 июля 2023 года. Там будут размещать пешеходную галерею.

С 12 октября движение ограничат на участке Витебского проспекта от Благодатной улицы до Бассейной улицы, включая перекрестки. Там с 8 октября специалисты занимаются ремонтом дороги. Сейчас проезд ограничен на участке от Заставской улицы до Благодатной улицы. Как и там, на новом участке ограничения будут действовать до 18 ноября.

На проспекте Обуховской Обороны с 10 октября 2022 года по 29 декабря 2024 года из-за размещения пешеходной галереи сузят участок у дома 38.

В Невском районе с 12 по 21 октября ограничат движение по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Приневской улицы. На этом участке будут прокладывать инженерные сети.

На Васильевском острове для прокладки инженерных сетей с 12 по 14 октября ограничат проезд по участку Уральской улицы у Железноводской улицы.

На Петроградской стороне до начала ноября водителей потеснит ремонт дороги. С 11 октября по 5 ноября ограничат проезд по участку Вязовой улицы от Петроградской улицы до Спортивной улицы и перекроют — от проспекта Динамо до Петроградской улицы.

Фото: Piter.tv