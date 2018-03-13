Видео: в библиотеке ночью обрушился козырек на проспекте Культуры

На данный момент специалисты устанавливают причину обрушения.

В ночь на 14 декабря на проспекте Культуры в доме № 21 закрыли детскую библиотеку № 12 и взрослую библиотеку № 6 из-за обрушения бетонной плиты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининского района.

Ночью обвалился бетонный козырек. В администрации добавили, что на месте инцидента работают эксперты, они укрепили несущие конструкции. На данный момент специалисты устанавливают причину обрушения.

Добавим, что в администрации провели экстренное совещание с участием представителей правления ТСЖ, обслуживающего многоквартирный дом.



Ранее мы сообщали, что за сутки от гигантских сосулек в Петербурге пострадали четыре человека. Жертвами наледи стали две женщины, мужчина и 10-летний мальчик.

Фото: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Марина Манохина, Калининский район Санкт-Петербурга

Видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Максим Фортуна