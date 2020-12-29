В детсаду на проспекте Королева в ночи прорвало трубу

Вода затопила все комнаты на втором этаже и часть помещений на первом.

В третьем часу ночи в субботу, 23 января, в детском саду на проспекте Королева, 44, прорвало трубу с горячей водой. Об этом Piter.TV рассказал источник в экстренных службах.

Известно, что кипяток хлынул из трубы в туалете на втором этаже, воду перекрыли, но потоп успел нанести урон учреждению: затопило столовую, игровую комнату, спальню, раздевалку на втором этаже и сам санузел. На первом этаже пострадали коридор, холл, туалет, раздевалка и щитовая, также подтопило подвал площадью 300 метров, где вода на полу стояла высотой в два сантиметра. В здании в момент прорыва трубы находились кладовщица и сантехник, они не могли отключить электричество и вызвали подмогу.

Обесточивать здание все же не стали, прибывшая на место администрация садика решила устранять последствия потопа своими силами.

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Фото: Piter.TV