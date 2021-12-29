В деревне Ушаки двое детей пострадали в лобовом ДТП с джипом

В аварии пострадали четверо человек.

В понедельник утром, 3 января, на трассе М-10 произошла серьезная авария, в результате которой пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Дорожный инцидент произошел в деревне Ушаки. В результате лобового столкновения автомобилей Jeep и Toyota пострадали четверо человек. В их числе были двое несовершеннолетних.



Спасателям удалось деблокировать пострадавших и передать их врачам скорой помощи. на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.