  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В деревне Ушаки двое детей пострадали в лобовом ДТП с джипом
Сегодня, 11:44
100
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В деревне Ушаки двое детей пострадали в лобовом ДТП с джипом

0 0

В аварии пострадали четверо человек.

В понедельник утром, 3 января, на трассе М-10 произошла серьезная авария, в результате которой пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Дорожный инцидент произошел в деревне Ушаки. В результате лобового столкновения автомобилей Jeep и Toyota пострадали четверо человек. В их числе были двое несовершеннолетних. 


Спасателям удалось деблокировать пострадавших и передать их врачам скорой помощи. на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Теги: авария, лобовое столкновение, ушаки
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии