В Ленобласти 5 марта ожидается метель и +6

На дорогах в первой половине дня возможна гололедица.

Над Ленобластью установился циклон. В четверг, 4 марта, в регионе будут дождь со снегом, гололедица, ветер и порывы ветра до 13 м/с. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Осадки в виде дождя и снега пройдут утром почти по всем районам Ленобласти. Несмотря на том, что ветер теплый, порывы будут достигать 8-13 м/с. Воздух днём прогреется до +1..+6 градусов. На дорогах в первой половине дня возможна гололедица.

Спасатели прогнозируют увеличение ДТП, а также вероятные обрывы электропроводов из-за ветра и налипания снега. Пешеходов и автомобилистов просят быть внимательными.

В четверг погода в Петербурге приблизится к рекорду 1959 года/

Фото: pixabay