  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Вход на выставки в честь Дня города в Выборге будет бесплатным
Сегодня, 14:38
49
nadezhda_sib

Вход на выставки в честь Дня города в Выборге будет бесплатным

0 0

Помимо праздничной программы гости города и выборжане смогут принять участие в культурной.

В субботу, 17 июля, для жителей и гостей Выборга власти города организуют бесплатное посещение экспозиций и выставок. Об этом сообщила 14 августа сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти. 

Ранее с соответствующей просьбой администрация обратилась к руководителям местных учреждений культуры. 

Для посетителей ВЦ "Эрмитаж-Выборг" будет открыта выставка "Монолог о раковине". В 14:00 17 июля на территории выставочного центра проведут экскурсию в каземат и пороховой погреб. Любой желающий в свободном доступе сможет посетить музейные экспозиции Выборгского замка. 

Детские городские аттракционы в парке Ленина в Выборге также будут бесплатными в честь Дня города и района. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что праздничный фейерверк в День Выборга состоится в 22.30

Фото: Piter.TV 

Теги: выборг день города
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии