Вход на выставки в честь Дня города в Выборге будет бесплатным

Помимо праздничной программы гости города и выборжане смогут принять участие в культурной.

В субботу, 17 июля, для жителей и гостей Выборга власти города организуют бесплатное посещение экспозиций и выставок. Об этом сообщила 14 августа сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Ранее с соответствующей просьбой администрация обратилась к руководителям местных учреждений культуры.

Для посетителей ВЦ "Эрмитаж-Выборг" будет открыта выставка "Монолог о раковине". В 14:00 17 июля на территории выставочного центра проведут экскурсию в каземат и пороховой погреб. Любой желающий в свободном доступе сможет посетить музейные экспозиции Выборгского замка.

Детские городские аттракционы в парке Ленина в Выборге также будут бесплатными в честь Дня города и района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что праздничный фейерверк в День Выборга состоится в 22.30.

Фото: Piter.TV