Вход на мероприятие бесплатный.

В субботу, 12 сентября, в Гатчине пройдет бесплатный литературный фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения писателя Александра Куприна. О этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Мероприятие состоится по адресу: улиц Красная, 6. Начало запланировано на 12:00 – всех участников проведут по истерическому центру Гатчины с экскурсией. Также собравшиеся смогут посетить сеансы ретро-кинематографа, в ходе которых будет показа премьера картины "Жакомино ведёт расследование".

Кроме того, для гостей фестиваля будет работать литературно-музыкальный салон К.Л.Ю.В., пройдет "Битва поэтов", концерт и небольшой спектакль.

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Фото: md-eksperiment.org