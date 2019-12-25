Их купили под саммиты ШОС и БРИКС.

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок. Об этом пишет портал 74.ru.

Читатель портала прислал видео с участка рядом с озером Смолино в Челябинске. Там было найдено около 50 новых Toyota Camry. Они припаркованы на территории Челябинского областного центра реабилитации. С улицы их увидеть нельзя.

Источники издания уверяют, что автомобили на данном месте появились около полугода назад. На них никто не ездил. Сообщается, что они были перегнаны с Лесопарковой улицы.

Половина из машин совершенно новые — их купили под саммиты ШОС и БРИКС, запланированные на 21-23 июня. Они не состоятся из-за пандемии COVID-19.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о вычете НДФЛ при покупке российских автомобилей.