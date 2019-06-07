В центре шведского Линчёпинге прогремел мощный взрыв

Сегодня утром, 7 июня, в шведском городе Линчёпинг (Linköping), который находится в 174 километрах от Стокгольма, в жилом 5-этажном доме прогремел мощный взрыв. На месте происшествия работают медики, полиция, пожарные, спасатели.
В соседних домах также от взрыва выбиты окна и повреждены балконы. Сообщается, что несколько человек госпитализированы в больницу. Количество пострадавших и их состояние на данный момент неизвестно. Не сообщается и о причинах взрыва.
Видео: Expressen TV, Bluelight205
Фото: Twitter
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